По инциденту с лифтом в Красногорске возбуждено уголовное дело

Подмосковные следователи по итогам доследственной проверки возбудили уголовное дело по факту неконтролируемого поведения лифта в 44-этажном жилом комплексе "АРТ" в Красногорске.

Подъемник поехал резко вверх, в итоге находившаяся в нем девушка получила травмы. "По факту травмирования женщины в результате неисправности лифта следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". 7 сентября в одном из жилищных кварталов в результате резкой остановки лифта находящаяся в кабине женщина получила травмы", - говорится в сообщении подмосковного главка СКР.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий. Следователи и криминалисты с привлечением специалистов Ростехнадзора уже провели осмотр места происшествия. Опрошена пострадавшая, а также ее соседи. Произведена выемка документов управляющей компании, а также компании, осуществляющей проверку лифтового оборудования. "Кроме этого, ожидается заключение комиссии Ростехнадзора о причинах неисправности оборудования лифта. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской и технической", - заключили в СК России.

"РГ" ранее сообщала об этом инциденте. По словам пострадавшей, лифт не остановился на нужном ей этаже, а продолжил движение. Приехав на предпоследний этаж, он резко затормозил. От сильного удара 26-летняя девушка потеряла сознание, а после очнулась вся в крови. Ее доставили в больницу.

Стоит добавить, что схожие инциденты с лифтами в высотных жилых комплексах Подмосковья в последнее время участились.