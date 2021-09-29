Подмосковная ГИБДД привьет моду на яркую одежду

В Московской области сотрудники ГИБДД и общественные организации объяснят пешеходам необходимость носить световозвращающие элементы. Самых злостных нарушителей будут штрафовать. Стартовала новая социальная кампания "Засветись", сообщил начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

Генерал также рассказал, что за 8 месяцев этого года количество ДТП в Подмосковье сократилось на 10 процентов, количество раненых в них - на 12 процентов. А вот количество погибших в них выросло на 2 процента. Из них почти треть - 27 процентов аварий - произошли с участием пешеходов. Такие ДТП имеют наиболее тяжкие последствия. Если в обычной аварии тяжесть последствий составляет 12 процентов, то при наезде на пешехода - 14. То есть на каждые 100 пострадавших приходится 14 погибших.

"Почти 40 процентов всех ДТП, связанных с наездом на пешеходов, произошло по вине самих пешеходов, - отметил Виктор Кузнецов. - У 37 процентов пешеходов, погибших в ДТП, на одежде отсутствовали светоотражающие элементы".

При этом сейчас темнеет рано, идут дожди. Усугубляет ситуацию то, что люди предпочитают носить одежду темных тонов. В итоге пешеход на дороге практически невидим. С учетом сезонности 60 процентов всех наездов совершаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Поэтому главная цель социальной кампании, которая пройдет с 28 сентября по 24 октября, не только рассказать о существовании световозвращателей и о том, как правильно их использовать, но и убедить пешеходов носить их на одежде независимо от времени суток.

Практика показывает, что без этого элемента на одежде риск попасть под колеса у пешехода в 8 раз выше, чем с ним. При использовании световозвращающих элементов риск гибели для пешеходов уменьшается примерно на 70 процентов.

Напомним, что в Правилах дорожного движения прописана обязанность пешехода носить такие элементы в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Но только вне населенных пунктов. В населенных пунктах это рекомендательная норма.

Фликеры на одежде снижают риск гибели для пешеходов примерно на 70 процентов

В то же время в КоАП установлена ответственность за несоблюдение правил пешеходом. Это предупреждение или штраф 500 рублей. Как пояснил Виктор Кузнецов, очень много пешеходов привлекается к ответственности. Хотя сотрудники применяют такие меры только в отношении злостных нарушителей. Необходимо действовать не столько карательными мерами, сколько убеждением. Нужно, чтобы яркие элементы в одежде стали модными.

Кстати, в рамках этой социальной кампании планируется даже провести конкурс модельеров на элемент одежды со световозвращателями. Это может быть шарф, шляпа, что угодно, сообщила генеральный директор региональной общественной организации содействия предупреждению дорожно-транспортных происшествий "Союз безопасности дорожного движения" Московской области Светлана Заболоцкая.

Но как посетовала на брифинге заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, многократная чемпионка мира и Европы Дарья Герасимова, кстати, мать двухлетнего ребенка, мода - это не про безопасность. Детские вещи со светоотражающими элементами стоят очень дорого. Вот если сделать их доступными, то это отчасти решило бы проблему.