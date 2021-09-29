В Москве суд признал законным арест Валерии Башкировой

Арест студентки Валерии Башкировой по делу о гибели двоих детей в ДТП признан законным. К такому выводу пришел Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты, сообщает ТАСС.

Валерия Башкирова через адвоката неоднократно пыталась обжаловать арест и изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Однако недавно ее заключение под стражу было продлено, решение признано обоснованным.

Напомним, что девушке предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Она сбила детей и взрослых, переходивших дорогу на улице Авиаторов по пешеходному переходу. Впоследствии двое несовершеннолетних скончались.