В Хабаровском крае ввели режим ЧС, чтобы помочь семьям экипажа Ан-26

Хабаровские власти объявили режим чрезвычайной ситуации, чтобы поддержать семьи членов экипажа самолета Ан-26, который разбился вблизи краевого центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, для оказания помощи близким авиаторов требуются такие правовые и юридические основания. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей.

Напомним, 22 сентября самолет Ан-26 авиакомпании "Летные проверки и системы" пропал с радаров примерно в 38 километрах от Хабаровска. На следующий день выяснилось, что самолет разбился на склоне горы Хребтовая. Все шесть членов экипажа погибли.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Комиссия Межгосударственного авиационного комитета продолжает расследование ЧП.