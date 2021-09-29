В Приамурье пьяный угонщик угодил в ДТП

Новости

Секретарю Совбеза РФ показали работу "Безопасного города" на Сахалине 07:07
Патрушев: За 1,5 года в РФ заблокировано 90 тысяч запрещенных интернет-ресурсов 06:33
В Австралии уволят всех непривитых от COVID-19 медиков 06:30
Крейсер и подлодка ТОФ отстрелялись крылатыми ракетами у Камчатки 06:17
В Бурятии осудили новосибирца, укравшего 20 тонн кедровых орехов 05:47
Врач Водовозов рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 05:27
На МКС каюту в модуле "Наука" подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19" 05:25
На Камчатке обнаружили стоянку древних людей 04:38
В Приморье накажут учителя, не отпустившего школьника в туалет 04:30
В Роскачестве рассказали о влиянии режима энергосбережения на смартфон 04:20
Бархатный сезон на юге России завершится 5 октября 04:20
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 03:48
Трамп призвал расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана 03:28
Военные США советовали Байдену сохранить в Афганистане небольшой контингент 02:58
На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану 02:11
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю 02:02
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты 01:48
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов 01:25
Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена 01:15
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube 00:37
Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами 00:07
В Подмосковье задержан ярославский педофил 28.09.2021
Дуров назвал причину блокировки Telegram-каналов антипрививочников 28.09.2021
Росстат опроверг информацию о хищении данных волонтеров с сайта переписи 28.09.2021
РКН пригрозил Google штрафом за отказ разблокировать YouTube-каналы RT 28.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
29.09.2021 06:05
Рубрика: Происшествия

В Приамурье пьяный угонщик угодил в ДТП

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области пьяный иностранец угнал автомобиль, но через несколько километров попал в ДТП.

В Мурманской области двое контрактников угнали дорожный каток

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что у одного из дорожных рабочих кто-то угнал машину. Авто было не заперто, а ключ зажигания находился в замке. Вскоре сотрудники ДПС по Магдагачинскому району нашли и машину, и подозреваемого - в нескольких километрах от места происшествия. Оказалось, что угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль.

Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин, прибывший из страны ближнего зарубежья. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что мужчина направлялся в сторону Читы. Иностранца арестовали на десять суток и выписали ему штраф в размере 1500 рублей. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19
Арестован подозреваемый в гибели 5 человек на Эльбрусе
В Свердловской области нашли мертвым пропавшего в лесу солдата
Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников
Чем объяснить рост насилия в молодежной среде