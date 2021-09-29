В Приамурье пьяный угонщик угодил в ДТП

В Амурской области пьяный иностранец угнал автомобиль, но через несколько километров попал в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что у одного из дорожных рабочих кто-то угнал машину. Авто было не заперто, а ключ зажигания находился в замке. Вскоре сотрудники ДПС по Магдагачинскому району нашли и машину, и подозреваемого - в нескольких километрах от места происшествия. Оказалось, что угонщик не справился с управлением и врезался в припаркованный у обочины автомобиль.

Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин, прибывший из страны ближнего зарубежья. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские выяснили, что мужчина направлялся в сторону Читы. Иностранца арестовали на десять суток и выписали ему штраф в размере 1500 рублей. По факту угона авто возбуждено уголовное дело.