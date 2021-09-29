В Приамурье сотрудницу почты заподозрили в растрате миллиона рублей

В Приамурье руководителя почтовых отделений заподозрили в растрате более миллиона рублей. В отношении 33-летней женщины сотрудники МО МВД России "Тындинский" возбудили уголовное дело.

По версии следствия, с октября 2019-го по март 2021 года амурчанка похищала вверенные ей деньги из касс. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, изъяты документы, подтверждающие ее причастность к преступлению.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина созналась в преступлении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.