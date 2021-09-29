В Уфе экс-главу минземимущества осудили за превышение полномочий

Бывшего министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Евгения Гурьева суд признал виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Дело бывшего чиновника рассматривал Кировский районный суд Уфы, который установил, что в ноябре 2015 года министр в обход конкурсных процедур организовал реализацию строительной компании двух земельных участков на улице Менделеева в Уфе за сумму более 26 миллионов рублей, что составило 50 процентов от их кадастровой стоимости. Тогда как распоряжаться этими землями минземимущество не имело право: это полномочия администрации Уфы.

Кроме того, сообщается, что в мае 2018 года обвиняемый также без торгов согласовал мену складского помещения Башкирского государственного театра оперы и балета с производственной базой одной из уфимских компаний. В итоге коммерческая фирма получила в собственность складской комплекс на улице Софьи Перовской, а в дальнейшем за 22 миллиона рублей приобрела участок земли под купленными зданиями, которые были в аварийном состоянии. Вскоре коммерсанты изменили вид разрешенного использования этого участка на "многоквартирные многоэтажные жилые дома" и в октябре 2018 года продали землю и производственную базу строительной компании.

Сам Гурьев своей вины не признал. Суд переквалифицировал его действия, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий, и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период с лишением права занимать государственные и муниципальные должности сроком на два года.

- Прокуратура не согласна с переквалификацией действий подсудимого, а также с чрезмерной мягкостью назначенного наказания и намерена обжаловать приговор, - заявила старший помощник прокурора Башкирии Гузель Масагутова.

Напомним, экс-министр земельных и имущественных отношений РБ Евгений Гурьев находился под следствием с весны 2019 года. В ноябре 2020 года Кировский районный суд Уфы оправдал его за отсутствием состава преступления. В марте 2021 года Верховный суд Башкирии направил уголовное дело в тот же суд на новое судебное разбирательство.