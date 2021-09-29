Врачи "Волны здоровья" проконсультировали пациентов в Нижнем Новгороде

Многие болезни, которые лечат ортопеды, относятся к так называемым детским, они проходят с возрастом. Фото: iStock

До приволжской столицы теплоход с врачами уже побывал в Казани, Елабуге, Сарапуле, Перми, Чайковском, Чистополе, Ульяновске и Чебоксарах. Нижний Новгород стал финальной точкой маршрута. Ортопед, оториноларинголог, сурдолог, челюстно-лицевой хирург, ортодонт, детский кардиолог, эндокринолог, офтальмолог и невролог приняли каждый более десятка юных пациентов за полдня. Причем попасть на осмотр смогли не только сложные пациенты, записанные на прием заранее, но и все желающие.

- У ребенка болезнь Пертеса (заболевание тазобедренного сустава), но с нетипичными осложнениями, - рассказала корреспонденту "РГ" Елена, мать десятилетнего мальчика. - Мы пришли сюда, чтобы услышать мнение московского врача и получить, если есть такая возможность, направление в федеральный оздоровительный центр. Врач подтвердил правильность лечения местными врачами (мне важно было это услышать) и дал пару хороших советов по укреплению таза. И направил в лучший оздоровительный центр, что просто замечательно.

Врач, который осматривал сына Елены, - ортопед Ардан Афанасьев. Спокойный, серьезный, обстоятельный. За полдня в своей каюте он принял пятнадцать пациентов. Все дети с непростыми диагнозами, поэтому и ждали с нетерпением мнения московского врача из ведущей клиники.

Вот очередной пациент - мальчишка с явным ожирением. Но его проблема не только в этом - после ахилловой пластики он ходит с большим трудом. Оказывается, проблема с ногами у него по линии отца. Ардан посоветовал комплекс физиопроцедур, ортопедическую обувь, направил на дообследование. Ну и к эндокринологу, который тоже принимал на теплоходе.

- А вот интересный случай, - обратился к корреспонденту врач во время осмотра следующего маленького нижегородца. - По предварительной оценке, осложнение на ноги после полиомиелита - давно забытого у нас в стране заболевания.

Маленькому пациенту Ардан посоветовал катать шарики и палочки стопами, лечебную физкультура, плавание, физиотерапию. Успокоил отца, констатировав, что есть положительная динамика. Посоветовал исключить нагрузки на колени.

- В целом все эти болезни относятся к так называемым детским, они проходят с возрастом, - пояснил ортопед. - Много и по стране, и в Нижнем Новгороде сколиозов, плоскостопий, много деформаций грудной клетки, врожденных патологий, заболеваний бедренной кости и тазобедренного сустава. Сегодня еще осматривал так называемого "врачебного ребенка" - из семьи медиков. С такими почему-то всегда бывают какие-то проблемы, это известный факт. Вроде бы небольшая деформация, а жалоб много. Отправлен на дополнительное обследование.

Приходится Ардану быть и психологом. Так, он уговорил очередного пациента носить в школе корсет для спины и не стесняться этого. И заниматься спортом - мальчишка чрезмерно щуплый.

Ортопед в целом отметил хорошую работу местных врачей, но посетовал на то, что иногда рентгеновские снимки сделаны на старом оборудовании - они нечеткие и неприцельные.

Справка "РГ"

Организатором всероссийской акции "Волна здоровья" выступает благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

С 2006 по 2019 год в рамках акции "Волна здоровья" более 12 тысяч юных пациентов прошли медицинские обследования, почти 2,5 тысячи детей по направлениям специалистов получили медицинскую помощь в лучших клиниках Москвы.