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29.09.2021 09:23
Рубрика: Власть

Глава Тувы отправил правительство республики в отставку

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новый глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ об отставке правительства региона с 28 сентября 2021 года. Документ опубликован на официальном портале республики.

Фото: Мирослав Княжинский / wikipedia.org
Правительство Белгородской области отправлено в отставку

Во втором пункте указа говорится, что члены кабинета министров будут исполнять обязанности до формирования нового состава республиканского правительства.

Накануне состоялась инаугурация главы региона. Церемония прошла в здании Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола.

Ранее, 20 сентября, стало известно, что временно исполняющий обязанности руководителя региона Владислав Ховалыг набрал около 90 процентов голосов избирателей Тувы. На нынешних выборах в Туве традиционно была зафиксирована высокая явка: уже к полудню в основной день голосования она превышала 70 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва Единый день голосования-2021

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