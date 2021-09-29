Глава Тувы отправил правительство республики в отставку

Новый глава Тувы Владислав Ховалыг подписал указ об отставке правительства региона с 28 сентября 2021 года. Документ опубликован на официальном портале республики.

Во втором пункте указа говорится, что члены кабинета министров будут исполнять обязанности до формирования нового состава республиканского правительства.

Накануне состоялась инаугурация главы региона. Церемония прошла в здании Национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола.

Ранее, 20 сентября, стало известно, что временно исполняющий обязанности руководителя региона Владислав Ховалыг набрал около 90 процентов голосов избирателей Тувы. На нынешних выборах в Туве традиционно была зафиксирована высокая явка: уже к полудню в основной день голосования она превышала 70 процентов.