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29.09.2021 08:26
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказал, как пассивное курение может убить сердечника

Текст: Наталья Граф (Омск)
Профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины Омского государственного медицинского университета, врач-кардиолог Галина Нечаева рассказала о вреде курения для пациентов с заболеваниями сердца.

По словам кардиолога, вредная привычка представляет серьезную угрозу для сердечного "мотора".

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- Никотин вызывает изменения состояния крови - она быстрее сворачивается. На стенках сосудов оседают тромбоциты, образуются тромбы, которые препятствуют току крови. В результате возникает недостаточность крови в каком-то участке сердца или мозга, - рассказал доктор.

Пассивные курильщики также находятся под ударом.

- Тот, кто курит, может быть убийцей того человека, который просто находится рядом. Как это происходит? Стоит, например, человек на остановке. Рядом курильщик, - наглядно объясняет Галина Нечаева. - Некурящий человек невольно вдыхает дым, у него перестает выделяться достаточное количество NO - оксида азота, который расслабляет сосуды. И вот, представьте, в этот момент пассивный курильщик по какой-либо причине испытал сильное волнение (шокирующая новость по телефону, или он стал очевидцем аварии). В ответ на эту стрессовую ситуацию начинается тахикардия, адреналин выделился в огромном количестве. Оксид азота должен расширить коронарные сосуды: ведь чем чаще сердцебиение, тем больше кислорода нужно. А оксида азота нет, создается относительная коронарная недостаточность - человек может получить фибрилляцию желудочков и скоропостижно скончаться.

При этом доказать, что пассивное курение стало причиной преждевременной гибели больного, не получится.

- И на вскрытии ничего не найдут. Напишут: "Причина смерти не установлена", - констатирует доктор.

Профессор напоминает о том, что забота о своем сердце - хороший повод бросить курить. А если сразу расстаться с сигаретами не получается, то необходимо сократить их количество и обратиться за помощью к специалистам.

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