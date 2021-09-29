Мэр Омска Оксана Фадина ушла в отставку

Депутаты Омского городского совета единогласно приняли отставку мэра города Омска Оксаны Фадиной.

- Оксана Фадина сама подала заявление о досрочном сложении с нее полномочий: по итогам недавних выборов она стала депутатом Государственной думы, - сообщает официальный сайт администрации города Омска.

Градоначальница поблагодарила депутатов за плодотворное сотрудничество и конструктивную работу.

29 сентября станет последним рабочим днем для Оксаны Фадиной на посту мэра.

Временно исполнять обязанности главы Омска будет первый заместитель мэра и директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.