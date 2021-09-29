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29.09.2021 09:27
Рубрика: Культура

В Омске поставили скамейку для героев "Преступления и наказания"

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 223(8574)
Новый арт-объект появился в Омске - городе, который считается ключевым в судьбе Федора Достоевского. Деревянную скамью установили на берегу Иртыша - недалеко от Тобольских ворот Омской крепости. По легенде, здесь помирились герои романа Достоевского "Преступление и наказание" Родион Раскольников и Соня Мармеладова.
Скамейка хороша хоть к юбилею, хоть без него: и присесть у реки можно, и классика вспомнить. Фото: Елена Завьялова/Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Скамейка хороша хоть к юбилею, хоть без него: и присесть у реки можно, и классика вспомнить. Фото: Елена Завьялова/Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Скамейка хороша хоть к юбилею, хоть без него: и присесть у реки можно, и классика вспомнить. Фото: Елена Завьялова/Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

- Простая грубая скамья обозначила в городском пространстве то условное место из эпилога романа русского классика "Преступление и наказание", где Раскольников и Сонечка встретились и произошло их окончательное примирение, - рассказали "РГ" в омском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Фото: Анжела Мнацаканян
В Старой Руссе отпраздновали 200-летие Достоевского

Об идее установить скамейку на берегу реки к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского краеведы сообщили горожанам в социальных сетях. На просьбу помочь откликнулись многие омичи. Так, семья Гребенкиных, переехавшая в Омск из Казахстана, приняла активное участие в плотницких работах.

Для изготовления скамьи использовались аутентичные материалы. Например, лиственничный горбыль XIX века длиной 2,6 метра ранее был частью обрешетки здания министерства культуры. А три столбика, на которых крепится скамья, - это бревна старинных срубов с разрушенных деревянных домов в исторической части Омска. Скамью специально сделали самой простой - как будто каторжане сбили ее на скорую руку.

Между тем

Если открыть роман, становится ясно: омские краеведы слегка "присочинили" за любимого писателя. В "Преступлении..." Родион садится на "складенные у сарая бревна", где рядом с ним потом оказывается и Сонечка. Но сибиряки не против - пусть героям будет удобнее.

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