В Омске поставили скамейку для героев "Преступления и наказания"

- Простая грубая скамья обозначила в городском пространстве то условное место из эпилога романа русского классика "Преступление и наказание", где Раскольников и Сонечка встретились и произошло их окончательное примирение, - рассказали "РГ" в омском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Об идее установить скамейку на берегу реки к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского краеведы сообщили горожанам в социальных сетях. На просьбу помочь откликнулись многие омичи. Так, семья Гребенкиных, переехавшая в Омск из Казахстана, приняла активное участие в плотницких работах.
Для изготовления скамьи использовались аутентичные материалы. Например, лиственничный горбыль XIX века длиной 2,6 метра ранее был частью обрешетки здания министерства культуры. А три столбика, на которых крепится скамья, - это бревна старинных срубов с разрушенных деревянных домов в исторической части Омска. Скамью специально сделали самой простой - как будто каторжане сбили ее на скорую руку.
Между тем
Если открыть роман, становится ясно: омские краеведы слегка "присочинили" за любимого писателя. В "Преступлении..." Родион садится на "складенные у сарая бревна", где рядом с ним потом оказывается и Сонечка. Но сибиряки не против - пусть героям будет удобнее.