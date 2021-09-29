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29.09.2021 12:50
Рубрика: Происшествия

Пострадавший при стрельбе в вологодском поселке дал показания

Текст: Алексей Михайлов (Вологодская область)

Мужчина, который получил ранения в результате стрельбы в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области, рассказал следователям подробности случившегося, сообщает пресс-служба регионального СК.

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Со слов раненного выяснилось, что накануне к нему домой с оружием пришел его отец - местный житель 1967 года рождения. Он выстрелил в сына в упор, после чего скрылся. Также на одной из улиц Вохтоги было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения со смертельным огнестрельным ранением головы.

Сейчас следователи осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. Местонахождение стрелка устанавливается. Ход расследования поставлен руководителем следственного управления на личный контроль.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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