Пострадавший при стрельбе в вологодском поселке дал показания

Мужчина, который получил ранения в результате стрельбы в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области, рассказал следователям подробности случившегося, сообщает пресс-служба регионального СК.

Со слов раненного выяснилось, что накануне к нему домой с оружием пришел его отец - местный житель 1967 года рождения. Он выстрелил в сына в упор, после чего скрылся. Также на одной из улиц Вохтоги было обнаружено тело местной жительницы 1980 года рождения со смертельным огнестрельным ранением головы.

Сейчас следователи осматривают место преступления и опрашивают свидетелей. Местонахождение стрелка устанавливается. Ход расследования поставлен руководителем следственного управления на личный контроль.