Бархатный сезон на юге России завершится 5 октября

Бархатный сезон на юге России завершится 3-5 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд отметил, что температура воздуха в районе Сочи сейчас ниже нормы на 1-2 градуса. "И это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается", - подчеркнул специалист.

В ближайшие дни в Евпатории температура воды будет 18 градусов, в Феодосии, Анапе, Геленджике - 19 градусов, в Алуште, Туапсе и Сочи - 20 градусов, в Ялте - 21 градус.

Стоит напомнить, что комфортная для купания температура воды - от 22 градусов и выше.

Как ранее писала "Российская газета", на главном кубанском курорте теплые дни ожидаются в октябре.