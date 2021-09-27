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27.09.2021 13:55
Рубрика: Общество

На курортах Кубани морская вода остыла до некомфортной температуры

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Азово-Черноморском Кубани побережье морская вода остыла и стала некомфортной для купания.

Фото: iStock
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По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня морская вода у берегов Ейска, Приморско-Ахтарска составляет +17 градусов, в Темрюке - +18, в Анапе и Туапсе - +19, а в Новороссийске, Геленджике и Сочи - +20.

Кстати, комфортной для купания считается температура воды от +22 градусов.

Бархатный сезон в Сочи продлился до середины сентября. Как ранее сообщала "РГ", буквально 15 сентября температура морской воды и воздуха сравнялась и составляла +26 градусов.

В понедельник температура воздуха на курорте составляет +14-19 градусов, переменная облачность и умеренный ветер, местами дождь, возможна гроза.

Напомним, в горах Сочи выпал первый обильный снег.

Между тем, на главном кубанском курорте теплые дни ожидаются в октябре.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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