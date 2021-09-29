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29.09.2021,  
09:10
Текст:  Антон Валагин

СМИ: завершены надводные испытания ракеты "Циркон"

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Завершены летно-конструкторские испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя, фрегата Северного флота "Адмирал Горшков".

Фото: Минобороны РФ
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- ЛКИ "Циркона" с берегового стенда и фрегата проекта 22350 успешно завершены. Выполнено более 10 пусков, крайний - в июле, - рассказал ТАСС источник, близкий к военному ведомству. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Напомним, 19 июля фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выстрелил "Цирконом" из Белого моря по береговой цели с расстояния более 350 километров. Ракета показала скорость 7 Махов, цель была поражена.

Тестирование ракеты продолжится с атомной подводной лодки "Северодвинск", после чего начнутся государственные испытания нового оружия. На форуме "Армия-2021" Минобороны заключило с НПО Машиностроения контракт на поставку ракет "Циркон" для нужд ВМФ.

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