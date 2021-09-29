Таганский суд оштрафовал Google еще на 6,5 млн рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы вновь вынес решение о штрафных санкциях в отношении американского IT-гиганта. В среду, 29 сентября, виновной была признана компания Google LLC. На ее представителей были наложены административные штрафы сразу по двум схожим делам - один на 2,5 млн рублей, другой - на 4 млн рублей.

Как сообщил пресс-секретарь Таганского суда, компании вменили части 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

Во 2-й части указанной статьи КоАП речь идет о "неудалении владельцем сайта или владельцем информресурса в сети Интернет информации или страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Часть 4 предусматривает административную ответственность за "неудаление … призывов к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений".

Напомним, во вторник стало известно, что компания Facebook попросила Таганский суд отсрочку на платежи судебных штрафов в 26 млн рублей в России. Сославшись на технические проблемы, которые не позволяют перевести деньги на российские счета.