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Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали о влиянии режима энергосбережения на смартфон

Энергосберегающий режим позволяет продлить время работы смартфона, однако постоянно держать эту функцию включенной нежелательно. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
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Режим энергосбережения увеличивает время работы смартфона за счет отключения программ, удерживающих гаджет в Сети. При этом данный режим может негативно повлиять на работу смартфона, если установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы, отметил эксперт в интервью радио Sputnik. Также энергосберегающий режим сильно замедляет беспроводные соединения - мобильный интернет, особенно в формате 4G, а также Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Для продления работы аккумулятора нужно стараться держать его заряд в диапазоне от 80 до 30 процентов. Эксперт посоветовал настроить режим энергосбережения в процентном соотношении: например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов. Включение этого режима станет сигналом, что смартфон надо зарядить в ближайшее время. "А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится", - пояснил Кузьменко.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, стоит ли брать смартфон в баню. По его словам, многие современные смартфоны обладают водозащитой, но баня - это агрессивная среда. Водозащита не подразумевает нахождение устройства в агрессивной среде. Баня, пар - это высокие температуры. Поэтому брать с собой гаджет в баню нежелательно. А вот с бассейном ситуация иная. "В бассейн многие берут телефон и это абсолютно нормально", - заключает Муртазин.

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