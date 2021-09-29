В США изучают данные о ракетных испытаниях КНДР

Соединенные Штаты внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Госдепартамента США.

По его словам, ведется работа, чтобы выяснить, "какого конкретно рода был недавний пуск". Представитель Госдепа отметил также, что США серьезно относятся к сообщениям о любых новых возможностях в сфере вооружений.

Напомним, КНДР 28 сентября провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". По данным центральной газеты страны "Нодон синмун", в ходе испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики, работа двигателя и топливной системы.