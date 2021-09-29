Новости

Исследование: Риск умереть от коронавируса в Бразилии выше у темнокожих 08:45
Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры 08:35
Инфекционист объяснил, почему пока рано ждать завершения пандемии 08:25
К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов 08:21
В США изучают данные о ракетных испытаниях КНДР 07:20
Секретарю Совбеза РФ показали работу "Безопасного города" на Сахалине 07:07
Патрушев: За 1,5 года в РФ заблокировано 90 тысяч запрещенных интернет-ресурсов 06:33
В Австралии уволят всех непривитых от COVID-19 медиков 06:30
Крейсер и подлодка ТОФ отстрелялись крылатыми ракетами у Камчатки 06:17
Врач Водовозов рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром 05:27
На МКС каюту в модуле "Наука" подготовят к прибытию экипажа "Союза МС-19" 05:25
В Приморье накажут учителя, не отпустившего школьника в туалет 04:30
В Роскачестве рассказали о влиянии режима энергосбережения на смартфон 04:20
Бархатный сезон на юге России завершится 5 октября 04:20
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19 03:48
Трамп призвал расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана 03:28
Военные США советовали Байдену сохранить в Афганистане небольшой контингент 02:58
На испанском острове Пальма поток лавы приблизился к океану 02:11
Вильфанд: Золотая осень в ЦФО продлится минимум неделю 02:02
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты 01:48
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов 01:25
Ян проведет бой за титул временного чемпиона UFC против Сэндхагена 01:15
МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube 00:37
Сотрудников МИИТа наградили государственными и ведомственными наградами 00:07
В Подмосковье задержан ярославский педофил 28.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На экологичные дома дадут льготные кредиты
На экологичные дома дадут льготные кредиты
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Участниками программы "Приоритет 2030" стали 106 университетов
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
Техосмотр, кредиты и детские пособия: какие изменения ждут россиян в октябре
29.09.2021 07:20
Рубрика: В мире

В США изучают данные о ракетных испытаниях КНДР

Соединенные Штаты внимательно изучают данные об испытаниях КНДР новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя Госдепартамента США.

Фото: Михаил Кириллов/РИА Новости
Появилось фото ракетного поезда КНДР

По его словам, ведется работа, чтобы выяснить, "какого конкретно рода был недавний пуск". Представитель Госдепа отметил также, что США серьезно относятся к сообщениям о любых новых возможностях в сфере вооружений.

Напомним, КНДР 28 сентября провела успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". По данным центральной газеты страны "Нодон синмун", в ходе испытательного пуска были подтверждены маневренность и стабильность ракеты, а также проверены ее планирующие характеристики, работа двигателя и топливной системы.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея

Главное сегодня

МИД РФ назвал информационной агрессией удаление каналов RT на YouTube
КНДР сообщила об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты
Инфекционист Тимаков назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19
Тираспольский "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде
Арестован подозреваемый в гибели пяти человек на Эльбрусе
Как отличается жизнь за границей от российских реалий
Что будет с ценами на билеты после открытия авиасообщения с Беларусью