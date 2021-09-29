ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире на 10 процентов

Более 3,3 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, умерли - более 55 тысяч. Об этом во вторник сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, число новых случаев инфицирования, а также смертей за семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей, пишет ТАСС. Существенное снижение отмечено в Восточном Средиземноморье (на 17%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 15%), в Америке (на 14%), Африке (на 12%) и Юго-Восточной Азии (на 10%). В Европе заболеваемость остается на прежнем уровне.

По данным ВОЗ на 28 сентября, всего в мире зарегистрировано более 232 миллионов случаев заражения коронавирусом и свыше 4,7 миллиона летальных исходов.

Ранее сообщалось, что расследованием появления коронавируса SARS-CoV-2 займется новая консультативная группа по происхождению патогенов из 20 ученых под эгидой ВОЗ. В группу вошли специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных. В частности, ученые попытаются выяснить, имеет ли коронавирус лабораторное происхождение, а также, какие опасности, связанные с распространением вирусов, могут ожидать человечество в будущем.