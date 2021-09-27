ВОЗ возобновит расследование происхождения COVID-19

Расследованием появления коронавируса SARS-CoV-2 займется консультативная группа по происхождению патогенов из 20 ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает американское издание Wall Street Journal. В группу вошли специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, а также эксперты в области генетики и болезней животных.

В частности, ученые попытаются выяснить, имеет ли коронавирус лабораторное происхождение, а также, какие опасности, связанные с распространением вирусов, могут ожидать человечество в будущем. Отмечается, что расследование происхождения вируса необходимо ускорить, поскольку образцы крови тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в самом начале, скоро могут стать непригодными для изучения.

ВОЗ уже пытался выяснить, откуда появился коронавирус, но полученных данных, в том числе после визита группы ученых в Китай, оказалось недостаточно.

Между тем Китай настаивает, что искать истоки коронавируса следует не у него, а в других странах, в том числе на военной базе в Форт-Детрик, штат Мэриленд, где находится биологическая лаборатория, которую летом 2019 года закрывали из-за проблем с техникой безопасности.