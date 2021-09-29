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29.09.2021 05:27
Рубрика: Общество

Врач Водовозов рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

С посковидным синдромом сталкивается многие россияне, даже те, кто перенес COVID-19 достаточно легко. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он перечислил и симптомы, на которые жалуются пациенты спустя какое-то время после выздоровления: слабость, ухудшение памяти, головные боли.

Фото: Андрей Ольферт/РИА Новости
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"У ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше. Сколько именно, мы пока не знаем, потому что все еще ведутся наблюдения", - добавил специалист.

По словам Водовозова, постковидный синдром проявляется по-разному. У одних снова дают о себе знать хронические заболевания, у других - выявляются новые патологии.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что россияне с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет. А в ряде случаев состояние человека, перенесшего COVID-19, после прививки даже улучшается. Об этом заявил эпидемиолог Александр Горелов.

"Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем", - подтвердил слова Горелова Водовозов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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