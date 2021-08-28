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Рубрика: Общество

Эпидемиолог рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россияне с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же, как и те, у кого его нет, - абсолютно легко. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он отметил, что в ряде случаев состояние человека, перенесшего COVID-19, после прививки даже улучшается.

Фото: РИА Новости
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По словам эпидемиолога, вакцинироваться стоит через полгода после выздоровления, так как со временем начинает снижаться титр антител, нейтрализующих SARS-CoV-2. У большинства переболевших через четыре-шесть месяцев он достигает минимума. Но, если человек привьется раньше, ничего страшного с ним не случится, добавил специалист (цитата по РИА Новости).

Количество антител, появившихся после прививки, зависит от иммунитета человека. Защитные силы организма снижаются при употреблении алкоголя, неправильном питании, нарушении режима сна и отсутствии физических нагрузок. Вакцина - это тренировка. Попадая в организм, коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа, объяснила врач-инфекционист Светлана Малиновская.

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