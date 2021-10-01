На Урале нашли пропавших 14-летних школьниц

Двух 14-летних школьниц из Екатеринбурга, которые пропали 23 сентября, нашли в соседнем Челябинске. Об этом сообщил пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, девочек несколько дней назад близ Старопышминска подобрал на дороге местный житель: подростки рассказали ему, что будто бы они из Ульяновска и поссорились с родней. Мужчина приютил их в своей комнате в общежитие в Березовском, там подружки пробыли до воскресенья, после чего попросили отвезти их в Челябинск.

"Мужчина просьбу выполнил, в столице Южного Урала он снял для них квартиру по объявлению и дал немного денег. Там, в Челябинске, пропавших и нашли", - рассказал Горелых, отметив, что полицейские восстанавливают точную картину "путешествия" несовершеннолетних и то, какую роль сыграл во всем этом житель Березовского.

Поисковым мероприятиям дан отбой. Девочек искали 12 сотрудников управления угрозыска под руководством полковника полиции Курбанова, волонтеры.