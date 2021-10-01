В СК прокомментировали сообщения о задержании Тельмана Исмаилова

Следственный комитет ждет официального подтверждения задержания в Черногории разыскиваемого Россией предпринимателя Тельмана Исмаилова, бывшего хозяина Черкизовского рынка в Москве.

О задержании сообщили информационные агентства со ссылкой на балканскую прессу. Наше посольство в Подгорице это пока не подтвердило и ждет официального сообщения местных властей.

Напомним, что Тельман Исмаилов объявлен у нас в международный розыск. Он фигурант сразу нескольких уголовных дел. Там, где речь идет об убийствах, расследует Следственный комитет. Есть решение российского суда еще от 2017 года о заочном аресте Исмаилова.

Родной брат Исмаилова - Рафик - уже сидит. Он осужден в феврале 2020 года за убийство бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева на 17 лет строгого режима.