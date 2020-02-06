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06.02.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Брат Тельмана Исмаилова осужден на 17 лет колонии строгого режима

Текст: Иван Петров

Мособлсуд отправил в колонию строгого режима на 17 лет отбывать наказание Рафика Исмаилова - брата экс-владельца ныне закрытого Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Осужденного признали виновным в убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия, а именно, в организации серии заказных убийств предпринимателей. В пользу родственников убитых суд постановил взыскать с обвиняемого компенсацию в размере свыше 4 млн 480 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Отметим, что судебный процесс по этому делу начался еще в июне 2018 года.

Тельман Исмаилов, по данным следствия, является организатором убийств двух предпринимателей - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. План преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем стал некий Мехман Керимов, который получил за два убийства два миллиона долларов.

15 мая 2016 года Керимов застрелил двоих предпринимателей, находившихся в автомобиле. Следователям удалось установить, что Керимова с места преступления забрал Рафик Исмаилов. Он же помог киллеру скрыться и спрятать пистолет.

В марте прошлого года Красногорский городской суд рассмотрел в особом порядке дело в отношении Керимова, приговорив его в итоге к 13 годам колонии строгого режима. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова по линии Интерпола были направлены в Генпрокуратуру РФ.

Скрывшимся братьям Исмаиловым заочно предъявили обвинение по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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