Кросс-купе на "мининалках": на что жалуются владельцы Renault Arkana

Больше двух лет прошло с тех пор, как в России была представлена новая, можно сказать революционная в своем сегменте модель - стильное и спортивное, но при этом крайне недорогое кросс-купе от народного бренда Renault. Казалось бы, в стране, где понты всегда были дороже денег - это гарантированный бестселлер. Спрос на машину и правда оказался хорошим, но рекорды продаж Arkana до сих пор не бьет. Мы решили узнать, почему, собрав отзывы реальных владельцев.

Арканой Дастер не заменишь

Конечно же, определяющим фактором при покупке большинство называет внешний вид. Тут реношники не промахнулись, сделав ставку на модный кузов. Правда, небогатая аудитория Renault с традиционными вкусами, привыкшая к практичности, тут же получила и первый недостаток - низкую и покатую крышу.

В результате не всем оказалось удобно садиться в салон - водители даже среднего роста задевают головой проем. А багажник лифтбека, хоть и потенциально удобен, из-за сильно покатого заднего стекла оказался неспособен перевозить крупногабаритные грузы вроде бытовой техники и объемного дачного скарба. В некоторых отзывах даже можно встретить сожаление о том, что придя покупать Duster, совершенно зря "повелись" на модную модель и уговоры менеджера "быть в тренде".

В салоне кросс-купе Arkana не оказалось спорт-люкс-премиума

Фото: Пресс-служба Renault.

Еще одна претензия покупателей бюджетных моделей, качующая практически по всем отзывам на Renault. Повторим в сто двадцать какой-то раз: у Renault в России по факту продается одна машина - Logan, которая в первооснове бюджетная румынская Dacia, только в нескольких вариантах исполнения, включая очень сильно продвинутые и доработанные версии. Например, полноприводное кросс-купе с турбомотором и вариатором.

Увы, потенциальные и реальные отечественные клиенты категорически отказываются признавать факты и считают, что если снаружи машина выглядит модно и современно, то значит внутри она должна быть где-то между "Мерседесом" и "Бентли", только по цене не сильно дороже Lada Vesta.

Львиная доля придирок и претензий к Arkana - ожидаемо к внутреннему убранству, которое почти полностью перекочевало в кроссовер из нового Duster.

Перечислять устали: жесткий скрипучий пластик, дребезжащие стекла, туповатая мультимедиа, слабая шумоизоляция, отсутствие должного количества регулировок сидений, неудобные подлокотники, маленькие бардачки и тому подобное. Кстати, впервые отзывы на Renault смогли удивить: несколько человек пожаловались - внимание! - на отсутствие электропривода кресел и двери багажника! Трудно представить, что произошло в жизни людей, раз с такими запросами они в итоге выбрали Renault.

Про законы физики часть покупателей Arkana не слышали

Фото: пресс-служба Renault

Целый пласт отзывов владельцев Arkana посвящен модификациям с базовым мотором 1.6. Особенно горькие слезы льют владельцы (или владелицы) версий с не самым расторопным вариатором. Оказывается, они не подозревали, что покупая полуторатонный кроссовер спортивного вида, но с двигателем от микролитражки, он будет ехать не как спорткар, а как перегруженная микролитражка. То есть, медленно.

Еще один блок негативных отзывов свалился на автомобиль от покупателей самых простых версий 1.6 на механике и переднем приводе. Проблема в том, что механика эта простая 5-ступенчая, а значит на трассе ожидаемо будет не хватать высшей передачи, что приводит к повышенному расходу топлива и шуму мотора. Увы, квалификация современных водителей такова, что и этот очевидный факт многие воспринимают не как данность, а как недоработку производителя.

Довольных все-таки больше

Фото: пресс-служба Renault

Собирая отзывы на автомобили Renault, мы традиционно сталкиваемся с одним и тем же доводом - крайне завышенными ожиданиями потенциальных покупателей. Однако приятно видеть и тот факт, что людей, которые понимают, что на имеющиеся деньги они покупают добротный, но компромиссный автомобиль, все-таки больше.

Интересно, что некоторые из них оказываются с чувством юмора: отзывы на "Аркану" из разряда "Пересел с BMW X6, разницы почти не заметил" тоже встречаются. Большая же часть владельцев отмечают не недостатки машины, а скорее свои придирки в описании, оставляя в графе "минусы" прочерк или что-то вроде "за эти деньги можно простить".

Учитывая, что за два года в отзывах практически напрочь отсутствуют претензии к технической части автомобиля, включая гарантийные заезды и имевшиеся страхи по поводу нового турбомотора 1.3, Renault Arkana большинство признает удачной покупкой.