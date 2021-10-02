Кросс-купе на "мининалках": на что жалуются владельцы Renault Arkana

Конечно же, определяющим фактором при покупке большинство называет внешний вид. Тут реношники не промахнулись, сделав ставку на модный кузов. Правда, небогатая аудитория Renault с традиционными вкусами, привыкшая к практичности, тут же получила и первый недостаток - низкую и покатую крышу.
В результате не всем оказалось удобно садиться в салон - водители даже среднего роста задевают головой проем. А багажник лифтбека, хоть и потенциально удобен, из-за сильно покатого заднего стекла оказался неспособен перевозить крупногабаритные грузы вроде бытовой техники и объемного дачного скарба. В некоторых отзывах даже можно встретить сожаление о том, что придя покупать Duster, совершенно зря "повелись" на модную модель и уговоры менеджера "быть в тренде".
Еще одна претензия покупателей бюджетных моделей, качующая практически по всем отзывам на Renault. Повторим в сто двадцать какой-то раз: у Renault в России по факту продается одна машина - Logan, которая в первооснове бюджетная румынская Dacia, только в нескольких вариантах исполнения, включая очень сильно продвинутые и доработанные версии. Например, полноприводное кросс-купе с турбомотором и вариатором.
Увы, потенциальные и реальные отечественные клиенты категорически отказываются признавать факты и считают, что если снаружи машина выглядит модно и современно, то значит внутри она должна быть где-то между "Мерседесом" и "Бентли", только по цене не сильно дороже Lada Vesta.
Львиная доля придирок и претензий к Arkana - ожидаемо к внутреннему убранству, которое почти полностью перекочевало в кроссовер из нового Duster.
Перечислять устали: жесткий скрипучий пластик, дребезжащие стекла, туповатая мультимедиа, слабая шумоизоляция, отсутствие должного количества регулировок сидений, неудобные подлокотники, маленькие бардачки и тому подобное. Кстати, впервые отзывы на Renault смогли удивить: несколько человек пожаловались - внимание! - на отсутствие электропривода кресел и двери багажника! Трудно представить, что произошло в жизни людей, раз с такими запросами они в итоге выбрали Renault.
Целый пласт отзывов владельцев Arkana посвящен модификациям с базовым мотором 1.6. Особенно горькие слезы льют владельцы (или владелицы) версий с не самым расторопным вариатором. Оказывается, они не подозревали, что покупая полуторатонный кроссовер спортивного вида, но с двигателем от микролитражки, он будет ехать не как спорткар, а как перегруженная микролитражка. То есть, медленно.
Еще один блок негативных отзывов свалился на автомобиль от покупателей самых простых версий 1.6 на механике и переднем приводе. Проблема в том, что механика эта простая 5-ступенчая, а значит на трассе ожидаемо будет не хватать высшей передачи, что приводит к повышенному расходу топлива и шуму мотора. Увы, квалификация современных водителей такова, что и этот очевидный факт многие воспринимают не как данность, а как недоработку производителя.
Собирая отзывы на автомобили Renault, мы традиционно сталкиваемся с одним и тем же доводом - крайне завышенными ожиданиями потенциальных покупателей. Однако приятно видеть и тот факт, что людей, которые понимают, что на имеющиеся деньги они покупают добротный, но компромиссный автомобиль, все-таки больше.
Интересно, что некоторые из них оказываются с чувством юмора: отзывы на "Аркану" из разряда "Пересел с BMW X6, разницы почти не заметил" тоже встречаются. Большая же часть владельцев отмечают не недостатки машины, а скорее свои придирки в описании, оставляя в графе "минусы" прочерк или что-то вроде "за эти деньги можно простить".
Учитывая, что за два года в отзывах практически напрочь отсутствуют претензии к технической части автомобиля, включая гарантийные заезды и имевшиеся страхи по поводу нового турбомотора 1.3, Renault Arkana большинство признает удачной покупкой.