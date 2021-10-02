Marvel перезапустит "Черную Пантеру"

На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликован анимационный трейлер перезапуска линейки комиксов "Черная Пантера".

Создателями новой серии выступят лауреат премии "Оскар" сценарист Джон Ридли ("12 лет рабства") и художник Хуан Кабаль.

Новый взгляд на известного супергероя, созданного Стэном Ли и Джеком Кирби в 1966 году, по заверениям авторов, заново раскроет персонажа как правителя Ваканды, у которого еще очень много секретов.

Выход первого номера запланирован на ноябрь текущего года.

Судьба Т'Чаллы в киновселенной Marvel до сих пор неизвестна. Из-за смерти актера Чедвика Боузмана, звание Черной Пантеры, скорее всего, перейдет к кому-то другому. Среди наиболее вероятных преемников называется его сестра - принцесса Шури, роль которой исполняет Летиша Райт.