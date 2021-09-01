Стало известно, кто станет Черной пантерой вместо умершего Боузмана

Год назад, 29 августа 2020 года, умер Чедвик Боузман - исполнитель главной роли в фильме Marvel "Черная пантера".

После смерти преемником его роли чаще других называли актрису Летишу Райт - экранную сестру Т'Чаллы, но официально эта информация никак не комментировалась.

Как сообщает портал Bleeding Cool, актриса все же подписала контракт со студией на роль новой Черной пантеры в нескольких следующих фильмах, среди которых, например, "Фантастическая четверка" и "Секретное вторжение".

К этим сведениям, опять же, не стоит относиться как к утвержденной позиции Marvel, хоть такое развитие и выглядит в сложившихся обстоятельствах наиболее логичным.

Сейчас проходят съемки сиквела "Черная пантера: Ваканда навсегда", премьера ленты запланирована на лето следующего года.