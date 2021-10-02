Пять действенных способов сэкономить при заправках на АЗС

При частых поездках цена на бензин может иметь значение для бюджета. "РГ" изучила вопрос и суммировала самые полезные лайфхаки, помогающие заправляться максимально выгодно. Если задействовать сразу несколько из них, удастся снизить цену на горючее.

Банковские карты с "кешбеком"

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Для максимальной эффективности покупки топлива нужно взять в привычку использовать для оплаты банковскую карту с кешбэком. Здесь подойдут дебетовые, кредитные или топливные карты. В частности, у крупных банков существуют категории cashback "Авто" и "АЗС".

Но нужно учитывать, что в большинстве случаев за обслуживание банковских платежных инструментов с кешбэком более 5% взимается комиссионное вознаграждение. Поэтому определите планируемую сумму трат на топливо, подсчитайте потенциальный CashBack, и определитесь, выгодна ли для вас такая карта.

Если вы ездите много, то выгода точно будет ощутимой. Тем более, что если в семье не одна машина, у вас будет возможность выпустить дополнительные карточки и оплачивать с одного карточного счета заправку автомобилей всех членов семьи.

Минимальное октановое число

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Существенную экономию даст также заправка бензином с минимально допустимым автопроизоводителем октановым числом. К примеру, если регламент допускает заливать в бак как АИ-92, так и АИ-95 и АИ-98, то езда на бензине с наиболее низким октановым числом обеспечит вам экономию примерно 5 рублей с каждого литра топлива.

При этом автомобиль потеряет в динамике и экономичности минимально, если вы будете эксплуатировать автомобиль в спокойном режиме. Аргументы же, что в результате якобы снизится ресурс силового агрегата, являются совершенно несостоятельными, поскольку, если низкооктановое топливо официально допустимо, то электроника попросту скомпенсирует снижение "калорийности" бензина. Ведь современные автомобили, как известно, оснащены специальной программой управления, учитывающей отклонения "рабочего" октанового числа в сторону понижения.

Мониторинг стоимости топлива

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Многие сетевые заправки регулярно корректирую цены на топливо. При этом, прежде чем определиться с тем, где вы будете заправляться, имеет смысл провести быстрый онлайн-мониторинг.

Как вариант, можно воспользоваться специальной интерактивной картой, позволяющей в реальном времени увидеть цены на различные марки топлива в любом регионе страны. Отправляясь в дальнюю поездку, мы можете проложить маршрут с учетом этой информации.

Использование фирменных приложений

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Экономить на бензине можно, также скачав на смартфон фирменные приложения. Например, имея на телефоне приложение "Турбо", вы будете получать кешбэк на прикрепленную карту, как при обычной заправке, а также сможете покупать виртуальные литры со скидкой, чтобы затем использовать их при дистанционной оплате.

По приезде на АЗС из списка вы просто вставляете пистолет в бензобак, указав в приложении номер колонки, количество бензина и тип топлива, и заправка начнется автоматически. Или, скажем, приложение "Яндекс-заправки" не только дает бонусы, но еще и страхует клиентов от поломок из-за некачественного топлива и позволяет заказать еду на АЗС с доставкой до машины.

Приложение Benzuber поможет, если по пути на заправку кончились деньги. Автолюбители могут получить отсрочку на оплату топлива прямо в приложении.

АЗС-автоматы

Фото: AP Photo/Elise Amendola

Еще один способ экономии - заправка на так называемых АЗС-автоматах - инфраструктуре с колонками, терминалами оплаты и при этом без операторов-кассиров и заправщиков. Платить можно как наличными, так и банковскими картами, услуга по кешбеку при этом сохраняется. Как правило, на таких АЗС не бывает очередей, однако здесь нет также туалетов, магазинов и кафе. Именно из-за отсутствия персонала и развитой инфраструктуры цены на топливо на таких АЗС ниже, чем на стандартных аналогах. Разница причем существенная - в 2-3 рубля за литр.