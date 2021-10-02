Пушков назвал возвращение Саакашвили "попыткой политически взорвать Грузию"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал возвращение на родину бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

По его словам, Саакашвили больше авантюрист, чем политик. Он вернулся - не выдержал, его задержали. "Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию", - отметил российский сенатор.

Пушков также считает, что экс-президент Грузии хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики вынесли из тюрьмы, что, по замыслу Саакашвили, будет его новой коронацией. Однако фокус может провалиться. "Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет", - заключил сенатор.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали по ранее предъявленным ему обвинениям после его приезда в Грузию. Экс-президент был доставлен в пенитенциарное заведение. Позже он объявил бессрочную голодовку в руставской тюрьме. Об этом сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с политиком. По ее словам, Саакашвили прошел медобследование, после чего объявил о голодовке. Она добавила, что экс-президент назвал себя политзаключенным и не признал свою вину по возбужденным в его отношении делам.