В Нижнем Новгороде демонтировали балкон разрушенной взрывом квартиры

В Нижнем Новгороде в многоэтажном жилом доме по улице Гайдара, где произошел взрыв газа, спасатели демонтировали балконную плиту. Сотрудники аварийно-спасательного отряда вырезали конструкцию и опустили ее с двадцатиметровой высоты на землю при помощи крана.

Как пояснили в МЧС, это сделали, чтобы обеспечить безопасность людей, находящихся в разрушенной квартире для проведения оперативных действий.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные и следователи. 100 жильцов дома эвакуированы. Состояние двух пострадавших, которые сейчас находятся в реанимации ожогового отделения, тяжелое, сообщили РГ в пресс-службе Минздрава региона.