Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза

Численность туристов, посещающих регионы Северного Кавказа, увеличилось за пять лет в 2,5 раза. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, рост составил от 20% до 150% практически по всем субъектам округа, сообщает ТАСС.

При этом по итогам первого полугодия 2021 года турпоток в СКФО вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. А разница в показателях с 2020 годом - почти 100%.

Ожидается, что в этом году горные курорты Северного Кавказа посетят около миллиона туристов.

Ранее сообщалось, что работники сферы туризма смогут пройти с 2022 года бесплатные курсы повышения квалификации.