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02.10.2021 16:00
Рубрика: Культура

Светлана Немоляева: "Режиссер дал мне сыграть не бабушку, а мать"

Текст: Светлана Мазурова
Московский академический театр имени Вл. Маяковского приехал на Северный театральный фестиваль в Сыктывкар с двумя спектаклями: "Как важно быть серьезным" О. Уайльда и "Обломов" И. Гончарова.
Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль
Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль

На пресс-конференции, которая проходила в Академическом театре драмы им. В. Савина, гости рассказали не только о привезенных постановках.

Фото: Иван Федосеев /Академический театр драмы имени В. Савина
Северный театральный фестиваль представил спектакль о жителях Сыктывкара

- Вновь мы у вас, с радостью приехали, счастливы вернуться в Сыктывкар и участвовать в праздновании 100-летия Республики Коми, - отметил директор театра Александр Стульнев. - Помним ваш замечательный прием. Весной 2019 года любовались красотами города, рекой. Сейчас другая красота - осенняя. В Москве еще нет таких золотых деревьев.

Театр им. Маяковского был в Сыктывкаре в 2019 году в рамках федеральной программы "Большие гастроли", актеры показали тогда в столице Коми спектакли "Пигмалион", "Плоды просвещения" и "Бешеные деньги". А театр драмы им. В. Савина играл спектакли на сцене "Маяковки" в мае этого года.

Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль

Пьеса Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным" - "легкомысленная комедия для серьезных людей", так обозначил жанр постановки режиссер Анатолий Шульев. Это недавняя премьера, в которой заняты три поколения актеров. В роли леди Брэкнелл - народная артистка России Светлана Немоляева, ее дочь Гвендолен играет Полина Лазарева (внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазарева). Зоя Кайдановская - великолепная мисс Призм, гувернантка.

Фото: Академический театр драмы им. В. Савина
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"Обломов" - постановка худрука театра Миндаугаса Карбаускиса, инсценировку написал сам Карбаускис, где Штольца нет, а его роль (предназначение) берет на себя Ольга. Этим спектаклем вечером 3 октября закроется Северный театральный фестиваль.

- Я люблю гастроли, знакомство с новыми городами, театрами. Это обоюдный праздник - для зрителей и для артистов. Радостно, когда ты знаешь, что желанна. От Сыктывкара светлое ощущение. Правда, в прошлый раз мне не удалось ничего здесь посмотреть. И сейчас тоже: сыграем спектакль - и улетаем, - посетовала Светлана Немоляева.

Первый замминистра культуры Коми Константин Баранов предложил исправить упущение: найти время и приехать как-нибудь в Сыктывкар не для работы, а просто отдохнуть, оценить красоты края. Хороший прием будет обеспечен!

Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль
Прямая речь

Корреспондент "РГ" задала вопросы Светлане Немоляевой и Александру Стульневу

Сначала вы с Полиной сыграли мать и дочь в "Бешеных деньгах" Островского, здесь режиссер Анатолий Шульев "закрепил" такое родство?

Светлана Немоляева: Могу только благодарить его за это. Я счастлива работать вместе с Полиной. Как благородно со стороны режиссера - дать мне шанс сыграть не бабушку, которой я являюсь на самом деле, а мать. А начал это делать Миндаугас Карбаускис - определил меня в маму Полины в "Талантах и поклонниках" в 2012 году. Сначала Негину играла Ирина Пегова, а потом - Поля.

А еще молодой режиссер посадил вас в спектакле "Как важно быть серьезным" на велосипед! Фотография, где вы выезжаете на сцену (конечно, под аплодисменты зрителей!), обошла, кажется, всю страну…

Светлана Немоляева: Это я придумала. Во время репетиции однажды очень долго ждала своей сцены. Мне надоело… А там стоял трехколесный велосипед. Думаю: сяду - и выеду на сцену, насмешу всех. А режиссер сказал: "Оставляем это!"

Как живет театр в условиях пандемии?

Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль
Театр из Воркуты показал "Прощание с Матерой"

Александр Стульнев: Как и другие: пережили остановку работы, выпускали новые спектакли, отмены, замены продолжаются. Вирус не отступает, вот и сейчас есть заболевшие. У нас привиты 72 процента коллектива, остальные недавно переболели, "антипрививочников" совсем мало.

Сезон открыли по традиции 20 августа. В сентябре побывали на гастролях в Ясной Поляне. В городе Балашове Саратовской области закрыли программу V Всероссийского фестиваля "Театральное Прихоперье", сыграв спектакль "В день свадьбы" по пьесе Розова. В середине октября отправимся на Российский фестиваль имени Горького в Нижний Новгород. Далее - Салехард.

Фото: Иван Федосеев /Северный театральный фестиваль

А какие премьеры выпустите в новом сезоне?

Александр Стульнев: Миндаугас Карбаускис выпускает второй раз спектакль "Семейный альбом" по пьесе Томаса Бернхарда "На покой". Премьера прошла в прошлом сезоне, всего два раза - из-за болезни актера больше не играли. И вот возвращается на сцену.

Режиссер Юрий Иоффе ("Блажь", "Снимается кино", "Дикарка" и другие. - "РГ") будет ставить пьесу Арбузова "Счастливые дни несчастливого человека". Анатолий Шульев - пьесу Островского "На всякого мудреца довольно простоты". А Миндаугас Карбаускис - "Господ Головлевых".

В следующем году наш театр будет отмечать 100-летие, большие планы на премьеры и гастроли.

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