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02.10.2021 12:33
Рубрика: Digital

Россияне рассказали, как часто сталкиваются с телефонными мошенниками

Текст: Елена Манукиян

С телефонными мошенникам сталкивались хоть раз в жизни 8 из 10 россиян, а каждый седьмой стал их жертвой, потеряв деньги или имущество, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
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При этом ежедневно подозрительные телефонные звонки поступают к 13% респондентов, еще 20% их получают не реже одного раза в неделю и столько же - примерно один раз в месяц. Раз в год обмануть по телефону неизвестные пытались 16% россиян, вообще ничего не знают о телефонном мошенничестве - 12% граждан.

Отмечается, что жертвами телефонных мошенников становятся около 16% экономически активных россиян. Согласно опросу, каждый девятый попадался на их удочку однократно, каждый двадцатый - несколько раз.

Пострадавшие рассказывают, что им "звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом" или "был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, а после того, как человек перезвонил, у него списали 900 рублей".

Чаще на обман ведутся женщины, а также россияне старше 45 лет. Респонденты отметили зависимость между ростом своих доходов и увеличением частоты подозрительных телефонных звонков.

Всего в опросе приняли участие более 1,6 тысячи россиян, проживающих в разных регионах страны.

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