Суд в Черногории арестовал бизнесмена Исмаилова

Суд в Черногории арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка Москвы бизнесмена Тельмана Исмаилова. Предприниматель будет находиться под стражей до решения властей этой страны по поводу его выдачи России. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Марина Русакова.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на портал издания Vijesti уточняет, что судья Высшего суда в Подгорице Владимир Новович постановил направить Исмаилова в экстрадиционный изолятор для дальнейшей выдачи России.

Как рассказала Марина Русакова, бизнесмен был арестован после подачи прошения об убежище. "Суд в Подгорице арестовал Исмаилова, он будет находиться в местном СИЗО до решения властей Черногории о том, выдавать его РФ или нет", - сказала она, добавив, что адвокаты уже обжаловали данное решение. "Они просят освободить Исмаилова под залог", - пояснила Марина Русакова.

Также Марина Русакова рассказала, что черногорский суд вынесет отдельное решение по вопросу предоставления политического убежища бизнесмену Тельману Исмаилову, оно не связано с вопросом его ареста и экстрадиции напрямую.

Ранее в черногорских СМИ появилась информация, что бывший владелец Черкизовского рынка предприниматель Тельман Исмаилов был задержан в Подгорице на основании ордера, выданного Россией. Исмаилову в России заочно предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия. В Следственном комитете РФ предпринимателя считают организатором убийства в мае 2016 года бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. По версии следствия, обвиняемый разработал план преступления совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.