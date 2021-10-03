Диагностические карты нельзя было оформить четыре дня подряд

Четыре дня подряд техосмотр в России был практически парализован. Проблема заключалась в сбое в работе в автоматизированной информационной системе ЕАИСТО, в которой оформляются диагностические карты. Она не позволяла загружать в себя информацию об автомобилях, прошедших ТО. Как сообщали операторы ТО, таких отказов этой системы не наблюдалось с 1 марта.

Именно с 1 марта техосмотр начали проводить по новым правилам. Диагностическая карта стала электронной - ее оформляют непосредственно в ЕАИСТО. Стала обязательной съемка автомобиля до проведения ТО и после, а также загрузка этих фотографий в ЕАИСТО. Так вот все это начиная с 29 сентября сделать удавалось далеко не всем.

Обязанность пройти техосмотр есть у всех автовладельцев, пока не приняты поправки в законодательство. Кстати, в пятницу совет Госдумы включил рассмотрение законопроекта, который сделает техосмотр для владельцев легковушек и мотоциклов физических лиц добровольным, в первом чтении в план работы на ноябрь.

Для владельцев грузовиков и автобусов за отсутствие техосмотра предусмотрен штраф. Предусмотрено также наказание для тех, кто выпустил грузовик или автобус, не прошедшие ТО, на линию. А техосмотр владельцы этой техники пройти не могли по причине глобального сбоя в ЕАИСТО.

Причем по новым правилам операторы ТО не могут поступить следующим образом: осмотреть все приехавшие к ним машины, а оформить диагностические карты тогда, когда система заработает. Потому что вчерашние фотографии уже не годятся для этих целей. Вот и приходилось автовладельцам приезжать по несколько раз. В результате на пунктах ТО образовались очереди. И это при том, что сейчас никакого наплыва желающих пройти ТО нет. Что бы случилось, если бы на пункты ТО поехали все, кому диагностическая карта нужна в обязательном порядке? Напомним, что с 1 октября закончилась отсрочка на ТО, предоставленная правительством, для тех, у кого диагностическая карта истекла в феврале, марте и апреле этого года.

Впрочем, с 22 августа не требуется предъявлять диагностическую карту при оформлении договора ОСАГО. А больше ее никто у автовладельцев легковушек и мотоциклов не проверяет. Поэтому не все, кому необходимо пройти техосмотр, едут на пункты ТО. Многие отложили это мероприятие либо до того момента, когда будут приняты поправки, которые сделают техосмотр добровольным, либо до 1 марта, когда за отсутствие диагностической карты будут штрафовать. Если бы не это послабление, то проблема с ЕАИСТО оказалась бы гораздо серьезней.

Работу ЕАИСТО наладили 2 октября в 22 часа. Операторы надеются, что такого глобального сбоя больше не повторится. Впрочем, некоторые из них по-прежнему жалуются, что проблема до конца не решена. При этом надо понимать, что в выходные дни нагрузка на систему значительно ниже, чем в будни. Устойчиво работает система или нет, покажет сегодняшний день.

В общем, как показывает эта история, транспортным коллапсом может грозить не только нехватка операторов ТО и пропускной способности пунктов, но и банальные сбои в работе информационной системы.