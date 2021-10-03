Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно

Эпидемиолог Александр Горелов напомнил, что определить "на глаз", грипп у человека или COVID-19, невозможно. Коронавирус мутирует, пытаясь замаскироваться под сезонные вирусные заболевания. Сейчас пациенты, у которых лабораторно был подтвержден SARS-CoV-2, жалуются на сильный насморк, чего не было раньше. Об этом рассказал глава Профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков.

"На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", - заявил Горелов (цитата по ТАСС).

Специалист отметил, что в случае с гриппом и COVID-19 важно своевременно начать лечение. После диагностики врач назначит противовирусные препараты, которые не навредят пациенту. От того, насколько оперативно было начато лечение, во многом зависит тяжесть заболевания.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что самым распространенным признаком COVID-19 стал насморк. "Клиническая симптоматика очень быстро меняется, ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции, поэтому каждого заболевшего надо тестировать", - уточнил врач.