Новости

Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине 09:46
Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году 09:30
Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США 09:19
Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона 08:40
Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны 08:15
Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса 07:53
В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19 07:41
Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро 07:31
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией 07:20
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов 05:52
В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов 04:50
В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель 04:13
Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно 03:36
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 02:47
Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров 02:22
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек 01:50
"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА 01:10
"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса 00:32
Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
03.10.2021 03:36
Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Эпидемиолог Александр Горелов напомнил, что определить "на глаз", грипп у человека или COVID-19, невозможно. Коронавирус мутирует, пытаясь замаскироваться под сезонные вирусные заболевания. Сейчас пациенты, у которых лабораторно был подтвержден SARS-CoV-2, жалуются на сильный насморк, чего не было раньше. Об этом рассказал глава Профсоюза фельдшеров Дмитрий Беляков.

Фото: Александр Корольков/РГ
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует

"На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно", - заявил Горелов (цитата по ТАСС).

Специалист отметил, что в случае с гриппом и COVID-19 важно своевременно начать лечение. После диагностики врач назначит противовирусные препараты, которые не навредят пациенту. От того, насколько оперативно было начато лечение, во многом зависит тяжесть заболевания.

Ранее иммунолог Владимир Болибок подтвердил, что самым распространенным признаком COVID-19 стал насморк. "Клиническая симптоматика очень быстро меняется, ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции, поэтому каждого заболевшего надо тестировать", - уточнил врач.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе