Как избавиться от свиста и скрипа тормозов

И на новых, и на подержанных автомобилях могут начать скрипеть тормоза. Характерные раздражающие звуки говорят о наличии или зарождении проблем как в данном узле, так и в деталях подвески. Разбираемся, как выявить и устранить причину скрипов.

Тормоза могут скрипеть по целому ряду причин, поэтому на этапе обнаружении проблемы следует уделить внимание диагностике.

Если автомобиль новый, или у него свежепоменянные элементы тормозной системы, то речь может идти о банальной притирке. Поэтому в данном случае, если скрип не раздражающе сильный, просто продолжите процесс обкатки, наблюдая за поведением автомобиля.

Нередко скрипы в районе колес необкатанного автомобиля пропадают после серии торможений с высоких скоростей. Таким образом снимается специальный слой материала, который содержит примеси, служит для защиты новых элементов тормозной системы и, случается, провоцирует скрипы.

Обратная ситуация - когда колодки скрипят по причине их естественного износа. Нередко такой звук - результат работы акустических индикаторов износа колодок. Речь о так называемых "скрипунах" - особых скобах, которые устанавливаются на некоторые марки тормозных колодок. Их функция состоит в том, чтобы при критическом износе колодок свистящими звуками оповестить об этом водителя.

Не менее часто раздражающий скрип возникает после установки нового комплекта тормозных колодок. Случается, что неоригинальные расходники плохо сочетаются с материалом тормозных дисков и поэтому скрипят. Чаще всего расходник меняют на тормозные колодки из списка, рекомендованного производителем автомобиля. Впрочем, во многих сервисах проблему решают пропилами фрикционной часть "проблемных" колодок. Последняя разделяется на несколько отдельных частей прорезями шириной 2 мм и глубиной 4 мм. После проведения такой процедуры вибрации минимизируются, и соответственно неприятный звук, как правило, снижается до минимума.

В то же время многие водители наверняка замечали, что колодки начинают скрипеть исключительно во время метеоосадков. И действительно, при повышенной влажности и низких температурах характерный свист появляется чаще, чем в сухую и теплую погоду, что чаще всего связано с попаданием на трущиеся поверхности песка, грязи и реагентов. Решить проблему нередко удается промывкой системы сильным напором воды.

Сложнее и дороже избавиться от скрипа, если его вызывают не тормозные колодки, а, например, изношенные тормозной диск или барабан. Утратившие изначальную геометрию детали (речь может идти как о характерных волнах, так и задирах, рисках и трещинах), можно либо проточить, либо заменить.

Несмотря на то, что в подавляющем числе случаев скрипят тормозные механизмы передних колес, случается также, что виновником скрипа становятся задние барабанные или дисковые тормоза. В этом случае необходимо проверить тормозные колодки, барабаны или диски на износ и деформацию. Иногда проблема устраняется проточкой и выравниванием рабочей поверхности дисков, либо их заменой. Случается также, что скрип в районе задних колес удается убрать одной лишь регулировкой натяжения ручного тормоза.

Наконец, на появление скрипов в тормозной системе могут влиять также и такие неочевидные моменты, как перетянутые болты колесных дисков, тормозных скоб, тормозных дисков и даже амортизаторов. Дело в том, что перетянутый крепеж (а такое нередко случается, когда ремонтники не используют динамометрический ключ) провоцирует вибрации, а вместе с ними и скрип элементов тормозной системы.

Неудовлетворительное состояние подшипника или подшипников ступицы колеса - еще одна причина вибрация и скрипов. Эти детали необходимо поменять поскорее, поскольку они могут провоцировать не только вибрации и свист колодок, а также биение на руле и даже поломку ШРУСа.