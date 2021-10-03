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Рубрика: Общество

Кардиологи назвали три признака, указывающие на больное сердце

Текст: Оксана Грибанова

Приступы беспокойства и учащенного сердцебиения часто связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Испытывающие повышенную тревожность более склонны к болезням сердца, передает The Times of India со ссылкой на кардиологов. Специалисты рекомендуют вовремя снижать уровень стресса в организме.

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Внезапные проблемы с пищеварением, боли в животе, тошнота и потеря аппетита, которые могут сопровождаться слабостью и головокружением, также во многих случаях указывают на имеющееся сердечное заболевание.

Кроме того, о недугах, связанных с работой сердечно-сосудистой системы, может предупреждать бледность кожи.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации отметили, что зачастую люди перед сердечным приступом сообщают о резкой боли или дискомфорте в груди, усилении неприятных ощущений в левой руке. Это продолжается несколько минут. Ситуация требует срочного обращения за медицинской помощью.

Есть случаи, когда боль в животе сигнализирует о проблемах с сердцем, подтвердила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

"Более того, даже если у человека боли в животе, спине, надо начинать обследование с кардиограммы", - посоветовала врач.

Наука Общество Здоровье

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