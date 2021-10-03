Китай предупредил мир о появлении нового вируса

Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу предупредил мир о новом вирусе. Эксперт назвал его "вирус Х" и выразил уверенность, что его появление неизбежно, сообщает РИА Новости.

По мнению Гао Фу, человечество обязательно столкнется с "вирусом Х" в будущем. При этом специалист отметил, что характеристики вируса пока никому не известны, он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Гао Фу призвал все страны мира к совместной работе по подготовке мер противодействия вирусу. Эксперт уверен, что это необходимо, чтобы справиться с будущей угрозой.

"Я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication), и, наконец, координация (coordination)", - пояснил эксперт.

Ранее директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи уже предложил меры, необходимые для подготовки к следующим пандемиям.