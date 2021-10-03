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"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей

Новости
    03.10.2021, 17:21
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

За 9 месяцев 2021 года самым востребованным за границей отечественным сериалом стал "Перевал Дятлова" от "1−2−3 Production", сообщает компания "Роскино", продающая права на показ российской кинопродукции.

Фото: kinopoisk.ru
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Вторым стал "Зулейха открывает глаза", затем идут "Грозный", "Оптимисты. Карибский сезон". Пятерку замыкает комедия "Зови меня мамой".

Россия уже третий год входит в десятку стран, успешно продающих свой кинопродукт. Ближайшие конкуренты - США, Южная Корея, Великобритания, Испания.

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