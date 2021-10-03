"Перевал Дятлова" стал самым покупаемым российским сериалом за границей

За 9 месяцев 2021 года самым востребованным за границей отечественным сериалом стал "Перевал Дятлова" от "1−2−3 Production", сообщает компания "Роскино", продающая права на показ российской кинопродукции.

Вторым стал "Зулейха открывает глаза", затем идут "Грозный", "Оптимисты. Карибский сезон". Пятерку замыкает комедия "Зови меня мамой".

Россия уже третий год входит в десятку стран, успешно продающих свой кинопродукт. Ближайшие конкуренты - США, Южная Корея, Великобритания, Испания.