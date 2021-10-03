Путин случайно "подслушал" онлайн-совещание членов правительства

Президент опять подключился к видеосовещанию раньше, чем его ожидали увидеть участники.

Недавно Владимир Путин случайно услышал диалог лидеров избранных в Госдуму партий, которые еще не подозревали, что их разговор уже транслируется в резиденцию, и прокомментировал высказывание главы ЛДПР Владимира Жириновского, что, мол, он "мрачновато шутит".

А на этой неделе президент случайно "подслушал" уже разговор премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Кадры показали в эфире телеканала "Россия 1" (программа "Москва. Кремль. Путин"). Когда глава государства зашел в свой кабинет, на компьютере уже шла трансляция - правительственные чиновники активно обсуждали профильные темы, докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Первым заметил подключение президента председатель правительства и обратил внимание на это коллег, поздоровавшись с главой государства. "Я все внимательно слушал, с интересом. Я не специально подслушивал... И мне очень приятно было отметить, что рабочий накал на подъеме находится", - оценил Путин.