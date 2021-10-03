Озвучена версия массовой гибели собак в Чехове

Причиной массовой гибели собак в приюте в подмосковном Чехове могло стать отравление фосфатом. Такую версию ТАСС озвучила директор и создатель приюта "Лохматая душа" Валентина Силич.

В то же время министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский заявил, что все выжившие животные находятся в удовлетворительном состоянии. Власти ожидают результаты экспертиз, чтобы сделать окончательные выводы о произошедшем.

Ранее сообщалось, что в приюте в Чехове погибли 14 животных, более 150 нуждались в ветеринарной помощи. Прокуратура города начала проверку всех обстоятельств инцидента.