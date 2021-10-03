В московском метро зацепер остановил поезда

Несколько поездов в московском метро в воскресенье было остановлено из-за неудачного трюка зацепера.

Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, парень залез на крышу поезда Арбатско-Покровской линии. Его сняли оттуда на станции "Смоленская". Экстремал получил серьезную травму позвоночника, его доставили в НИИ Склифосовского.

"Мы не знаем мотивы этого человека, но какими бы они не были, нельзя нарушать правила пользования метро. Такие действия - это не хайп, а угроза жизни. Они смертельно опасны и влекут за собой ответственность по закону", - отметили в дептрансе.