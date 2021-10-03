Пострадавших в ДТП с автобусом доставили в Хабаровск санавиацией

Девять пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом маршрута Богородское - Хабаровск бортом санавиации доставлены во вторую краевую больницу, по информации министерства здравоохранения Хабаровского края.

У всех травмы средней тяжести. Назначены дополнительные обследования, чтобы уточнить диагнозы и состояние пациентов. Еще троих пострадавших, в том числе ребенка трех лет, отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним, Около 04 часов утра 3 октября (21 час 2 октября по московскому времени) на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района водитель пассажирского автобуса маршрута Богородское - Хабаровск не справился с управлением. В результате транспортное средство, в котором, по данным МЧС, находились 38 человек, опрокинулось в кювет.

После аварии Следственный комитет и прокуратура начали проверку.