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Рубрика: Происшествия

СК проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Текст: Татьяна Дмитракова

Следственный отдел по Нанайскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в ведомстве.

В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек

- По информации следствия, в утреннее время 3 октября 2021 года на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Дарья Немцева.

В ходе проверки проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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