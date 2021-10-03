Водитель опрокинувшегося в Хабкрае автобуса не справился с управлением

Прокуратура Нанайского района Хабаровского края проводит проверку в связи получением травм пассажирами автобуса в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ведомстве.

Около 04 часов утра 3 октября (21 час 2 октября по московскому времени) на трассе Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре в районе поселка Иннокентьевка Нанайского района водитель пассажирского автобуса маршрута Богородское - Хабаровск не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.

- В результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред здоровью различной степени тяжести десяти пассажиров. Пятилетний ребенок получил черепно-мозговую травму, - рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со средствами массовой информации Анна Исаева.

Прокуратура Нанайского района проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка состоянию дорожного покрытия и соблюдению режима труда и отдыха водителя общественного транспорта.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.