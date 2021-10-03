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03.10.2021 18:18
Рубрика: Происшествия

Экспертиза подтвердила причастность подозреваемого к убийству в Гае

Текст: Анна Шепелева

Молекулярно-генетическая экспертиза одежды подозреваемого в совершении тройного убийства в городе Гае подтвердила его причастность к страшному преступлению. Об этом в воскресенье сообщили в СУ СК России по Оренбургской области.

Фото: Скриншот видео СК РФ
В Оренбуржье установлен подозреваемый в убийстве трех студенток

Следователи и криминалисты нашли одежду, в которой предполагаемый преступник - Александр Вячеславович Лазарев убил трех студенток 17, 18 и 19 лет. Экспертиза указала на то, что он причастен к громкому делу.

Также эксперты установили маршрут, по которому шел убийца. Сейчас расследование уголовного дела, которое ранее возбудили по статье "Убийство двух и более лиц", продолжается. В воскресенье правоохранители сообщили о том, что вышли на подозреваемого - ранее неоднократно судимого, в последний раз за убийство, 30-летнего Александра Лазарева и попросили содействия в его поисках. В субботу за любую информацию о преступнике глава региона пообещал дать награду в миллион рублей.

Напомним, тела двух убитых студенток нашли 30 сентября после тушения пожара в съемной квартире, где проживали девушки. Тело еще одной также насильственно убитой, нашли рядом с домом. По делу допрошено уже более 100 свидетелей.

Правоохранители просят сообщить информацию о возможном местонахождении предполагаемого рецидивиста по телефонам 8-961-919-99-94, 8-999-258-51-46 и 02.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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