Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России

Антициклон спровоцирует погодные аномалии на европейской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, не по-октябрьски теплая погода ожидает Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию. Зато на юге Западной Сибири температура будет ниже нормы. Холод проникнет в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области. В Омской, Томской, Новосибирской областях по ночам заморозки до минус 4 градусов ночью, днем - около 5 градусов тепла.

"Очень теплая погода будет на севере европейской части России. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области - 12-13 градусов, даже в Мурманской и Вологодской областях, Карелии - 8-12 градусов, в Новгородской и Псковской областях - 11-16 градусов", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Холодная погода установится в ближайшие дни на Урале - в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. К примеру, в Свердловской области температура будет 1-6 градусов мороза ночью, днем - около 5 градусов тепла. В Челябинской области по ночам до 7 градусов мороза, а днем - 5-8 градусов тепла.

В центре европейской территории немного потеплело. Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, дождливый циклон из центра европейской территории ушел на юг Поволжья, открыв доступ более теплому воздуху. Поэтому в ближайшие дни в центре плюс 15-17 градусов. И без существенных осадков.