Новости

Welt: Евросоюз намерен создать военную миссию на Украине 09:46
Эксперт рассказала, от чего зависит размер детских пособий в 2022 году 09:30
Сенатора Круза обвиняют в кадровом кризисе Госдепа США 09:19
Алжир отозвал посла из Парижа после скандальных заявлений Макрона 08:40
Россиян предупредили о завершении бархатного сезона на юге страны 08:15
Эксперт предупредил об исчезновении основного симптома коронавируса 07:53
В США появилось лекарство, вдвое снижающее риск смерти при COVID-19 07:41
Бразильцы вышли на протесты против президента страны Жаира Болсонаро 07:31
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией 07:20
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов 05:52
В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов 04:50
В США у пассажирского лайнера при взлете загорелся двигатель 04:13
Эпидемиолог Горелов: Отличить COVID-19 от гриппа "на глаз" невозможно 03:36
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России 02:47
Сенатор Пушков: Саакашвили и его сторонникам нужна помощь психиатров 02:22
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали 12 человек 01:50
"Краснодар" переадресовал арбитрам VAR вопрос о пенальти в игре с ЦСКА 01:10
"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса 00:32
Украине предсказали превращение в сырьевую колонию 02.10.2021
Игнашевич стал главным тренером "Балтики" 02.10.2021
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует 02.10.2021
Зампред Сбербанка: Украинский Днепр - "столица" телефонного мошенничества 02.10.2021
Турпоток в регионы СКФО вырос за пять лет в 2,5 раза 02.10.2021
Работники сферы туризма смогут пройти бесплатное обучение 02.10.2021
Более 40 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 02.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Станет ли европейский энергетический кризис мировым
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
ФНС поможет россиянам разобраться с налоговыми уведомлениями
03.10.2021 02:47
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России

Текст: Ольга Игнатова
Антициклон спровоцирует погодные аномалии на европейской территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Побережье Финского залива в Ленинградской области. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Побережье Финского залива в Ленинградской области. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Побережье Финского залива в Ленинградской области. Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

По словам метеоролога, не по-октябрьски теплая погода ожидает Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую области, Карелию. Зато на юге Западной Сибири температура будет ниже нормы. Холод проникнет в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую, Томскую области. В Омской, Томской, Новосибирской областях по ночам заморозки до минус 4 градусов ночью, днем - около 5 градусов тепла.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Гидрометцентр пообещал россиянам теплый октябрь

"Очень теплая погода будет на севере европейской части России. Температура будет выше нормы на 4 градуса, а это значит, что в Калининградской области прогнозируется 15-21 градус, в Ленинградской области - 12-13 градусов, даже в Мурманской и Вологодской областях, Карелии - 8-12 градусов, в Новгородской и Псковской областях - 11-16 градусов", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Холодная погода установится в ближайшие дни на Урале - в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане. К примеру, в Свердловской области температура будет 1-6 градусов мороза ночью, днем - около 5 градусов тепла. В Челябинской области по ночам до 7 градусов мороза, а днем - 5-8 градусов тепла.

В центре европейской территории немного потеплело. Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, дождливый циклон из центра европейской территории ушел на юг Поволжья, открыв доступ более теплому воздуху. Поэтому в ближайшие дни в центре плюс 15-17 градусов. И без существенных осадков.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Столица СЗФО Калининградская область СЗФО Мурманская область СЗФО Вологодская область СЗФО Карелия СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

В России ужесточили требования к работе НКО-иноагентов
В МИД прокомментировали слова президента Финляндии о диалоге с Россией
На Украине газ подорожал до рекордных 1447 долларов
Ученые выяснили, зачем коронавирус мутирует
Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в ряде регионов России
Названы лучшие изобретения XXI века
Зачем нужны олимпиады в начальной школе